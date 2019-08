Do Dgabc.com.br



06/08/2019 | 17:42



Um sistema de alta pressão no oceano manterá o tempo firme no Grande ABC nos próximos dias. Assim, a quarta-feira será de céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas sem grandes alterações, com máxima de 26°C e mínima de 14°C.