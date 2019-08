Após flagras com Shawn Mendes, Camila Cabello diz que agora entende melhor as músicas de amor

06/08/2019 | 17:11



Recentemente, Camila Cabello tem sido vista na companhia de Shawn Mendes! Desde que ambos lançaram juntos a canção Señorita, os dois cantores são flagrados aos beijos em festas e até mesmo em clima de romance na piscina. E parece que a cantora sutilmente deu a entender que está se identificando ainda mais com canções de amor, ou seja, ela pode estar bem apaixonada pelo suposto novo namorado!

Por meio de seu Instagram, a beldade postou um longo texto em que fala sobre a importância da música em sua vida. Ela começa dizendo o seguinte:

A coisa maravilhosa da música é que quando você ama uma música aos 13 anos e então você a ouve de novo aos 22, e a letra te atinge de uma forma como se você tivesse sido socada no estômago. Eu não acredito que seja possível os humanos literalmente armazenarem sua humanidade em algo tangível, para que outras pessoas descubram pedaços da humanidade neles. E também me faz perceber - você não passa por isso até passar por isso.

Então, ela continua:

Eu ouvi muitas músicas de amor quando eu era pequena. As mesmas músicas que estou ouvindo agora no meu quarto. E é tipo... elas estão falando outra língua agora. Algumas frases ressoam em mim, coisas que antes eu só cantava porque amava aquela música. Agora, estou tipo, UAU! SIM! EXATAMENTE! E minha alma se sente ouvida. E eu sinto o núcleo de mim acender. E eu me sinto compreendida. Nada me faz chorar mais fácil do que uma canção. Nada faz minha alma pegar fogo do que uma frase incrível.

Por fim, Camila conclui:

Hoje me sinto tão agradecida por palavras, filmes, música e arte - por sempre trazerem de volta a minha essência, me mostrando o caminho para o meu coração todas as vezes. Realmente é prova para mim que há algum tipo de poder superior que faz esse sentimento, essa mágica inexplicável exista na mundo. Enfim, fluxo de pensamento de consciência. Amo vocês.

E aí, será que é um indicativo de sua paixão por Shawn?