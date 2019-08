Alok abre o coração e fala com internautas sobre a sua depressão

06/08/2019 | 17:11



Alok que é um dos Djs mais badalados e conhecidos do mundo também tem os seus momentos como uma pessoa normal, afinal, ele também é um ser humano.

E chega uma hora que fama, sucesso e dinheiro não são nada perto de um problema de saúde, e foi sobre esse assunto que o DJ abriu o coração em um bate-papo com os seus seguidores do Twitter. Ele comentou com os internautas sobre a sua depressão e a grande dificuldade de explicar todos os sintomas:

- Eu já passei pela depressão duas vezes. É muito difícil explicar: é como eu tentar explicar para alguém qual o gosto amargo, sendo que elas nunca experimentaram algo amargo. Realmente não é fácil, né? Só quem já passou por isso sabe como é essa sensação que o DJ descreveu.

Olivia Newton-John participou do programa 60 Minutes, na Austrália e também abriu o seu coração sobre a sua terceira grande batalha contra um câncer na mama.

Durante a sua participação, a atriz que ficou extremamente conhecida em Grease: Nos Tempos da Brilhantina, fez questão de esclarecer alguns rumores de que ela estaria à beira da morte.

- Eu sou tão sortuda por ter passado por isso três vezes, e continuar aqui. Eu estou vivendo com isso. Estou reforçando minha gratidão. Nós sabemos que vamos morrer algum dia, só não sabemos quando. Quando alguém, te dá um diagnóstico de câncer, ou qualquer outra doença assustadora, de repente você precisa encarar a possibilidade de que seu tempo é ainda mais limitado. A verdade é que qualquer um pode morrer hoje ou amanhã. Cada dia é um presente!