Multishow exibe hoje o projeto ‘Amores Acústicos’

Luis Felipe Soares



07/08/2019 | 07:12



Série de performances intimistas ser apresentada hoje à noite na programação do Multishow. O canal pago coloca no ar, ao vivo, a partir das 20h30, o show Amores Acústicos, agendado para movimentar o palco do tradicional Theatro Municipal de São Paulo.

O evento contará com apresentações da cantora Ivete Sangalo, da banda Jota Quest e do cantor Silva. ‘Desplugados’, os artistas passeiam por conhecidas músicas de seus repertórios, com destaque para canções que abordam a questão do amor de diversas maneiras, seja por parceiros, familiares, amigos ou lugares.

O Multishow aproveitará a movimentação do projeto para gravar material para o programa Bastidores, que será exibido no dia 17.