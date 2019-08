Teatro gratuito abordará preservação ambiental

Miriam Gimenes



07/08/2019 | 07:10



A preservação ambiental é um assunto urgente. E, de modo a repassar essa conscientização desde cedo, será apresentado amanhã, em três horários – 9h, 14h, 15h – o espetáculo infantil Viagem à Terra, no Teatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 220), em Ribeirão Pires. A entrada é gratuita.

Os personagens da peça são os animais Alce, Boi, Tatu, Tucano, Capivara e Maritaca, que vivem diversas aventuras para envolver os pequenos espectadores na trama de forma lúdica.

Por meio de suas experiências, eles chamam atenção para assuntos como preservação de recursos hídricos, cuidados com a fauna e flora. As consequências para a população também são abordadas no espetáculo.

O projeto é realizado pelo governo do Estado de São Paulo por meio do Proac e conta com o apoio do grupo Komedi.