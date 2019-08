‘Joias do Ballet Russo’ será apresentado hoje e amanhã em SP

Miriam Gimenes



07/08/2019 | 07:09



Quem gosta de balé prima pela excelência. E essa característica não falta para os dançarinos que estarão hoje e amanhã no Teatro Opus, em São Paulo, apresentando o espetáculo Joias do Ballet Russo, promovido pelo Gala Ballet International, que está pela primeira vez no País.

O grupo contará com a participação de solistas da Itália, França, Alemanha, Japão e dos mais importantes teatros russos: o Bolshoi, Mariinsky e Mikhaylovsky, que interpretam os momentos mais brilhantes e queridos pelo público do repertório universal. A apresentação será uma oportunidade para apreciar, em toda a sua qualidade artística, o esplendor das seis academias de balé mais importantes do mundo. No repertório, estão os clássicos Lago dos Cisnes, O Corsário, O Quebra-Nozes, entre outros.

Um dos destaques da apresentação é a presença do primeiro bailarino do Ballet Bolshoi, Alexander Volchkov, que já atuou como artista convidado no Ballet da Ópera de Paris (Jeanne de Brienne no Raymonda de Nureyev), no Teatro de Balé do Kremlin (Romeu em Romeu e Julieta de Grigorovich), Teatro de Ópera e Balé de Tbilisi (O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes) e Ópera Estatal de Bashkiria e Teatro de Balé (A Bela Adormecida, Romeu e Julieta).

Em 2008, após uma apresentação em The Flames of Paris, de Alexei Ratmansky, foi promovido ao posto de dançarino principal do Ballet Bolshoi e é um artista homenageado em seu país.

Joias do Ballet Russo – Dança. No Teatro Opus – Av. das Nações Unidas, 4.777, em São Paulo. Hoje e amanhã, às 21h. Ingressos: de R$ 70 a R$ 240, em www.teatroopus.com.br.