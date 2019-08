Witzel diz que deseja suceder Bolsonaro na Presidência

06/08/2019 | 16:03



O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse ao canal de entrevistas Na Lata, apresentado por Antonia Fontenelle, que seu desejo é ser presidente da República, "de preferência sucedendo o presidente Bolsonaro". De início, o governador, desconfortável, evitou responder qual seria o seu desejo, mas acabou confirmando para a apresentadora que deseja se candidatar ao cargo máximo do Executivo.

"Witzel é candidato em 2022", disse Fontenelle após a resposta de Witzel. O governador, no entanto, evitou comentar se será candidato de fato nas próximas eleições majoritárias, afirmando que "estará em parceria com Bolsonaro, estaremos juntos".

Wilson Witzel é mais um governador brasileiro com mandato a sondar suas possibilidades para o Planalto. O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), vem sendo apontado por diversos setores da esquerda como candidato natural da oposição no pleito de 2022.

João Doria (PSDB), governador de São Paulo, também vem buscando viabilizar nos bastidores sua candidatura ao Planalto nas próximas eleições, buscando um descolamento do presidente Jair Bolsonaro, de quem se aproximou no segundo turno do pleito do ano passado.