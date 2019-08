Diversão não tem receita

Miriam Gimenes



07/08/2019 | 07:07



A apresentadora Catia Fonseca é habitué das tardes da televisão brasileira há um quarto de século. Ela, que por muito tempo ficou à frente do programa Mulheres, da TV Gazeta, agora está em outra emissora, a Band, no Melhor da Tarde. Com temas que abordam o cotidiano da dona de casa, ela dialoga com o público diariamente. Mas acha que ainda faltava algo nessa relação duradoura: a proximidade física.

Por isso, durante uma conversa entre amigos, em que faziam piadas, foi questionada em se arriscar nos palcos. “Imagina, eu não sou atriz”, refutou. Mas logo foi convencida de que tinha repertório e talento para tal, tanto que estreia amanhã, às 21h, no Teatro Gazeta, em São Paulo, o stand-up Melhor da Noite – o nome já é uma brincadeira que faz com o seu trabalho televisivo. “Na verdade, essa ideia de fazer a peça veio da vontade de estar mais perto de quem acompanha a gente há muito tempo. Começamos a conversar e a história acabou se confirmando e virando uma peça de humor”, explica Catia.

Ela não estará sozinha no palco. Terá como companhia a Tia, personagem de Guilherme Uzeda e sua antiga companheira da Gazeta, que se juntam com Paula Ayala e Miro, personagens de Diego Becker. A cada apresentação o elenco receberá também um convidado especial e, claro, não deixarão de lado uma bela roda comentando as últimas fofocas do mundo dos famosos que será transmitida ao vivo pela internet. “Não será em toda cena que estaremos juntos, há apresentações solo também. Eu, por exemplo, falarei sobre situações que aconteceram no meu cotidiano, coisas que geralmente acontecem fora do ar, de maneira livre, descontraída, divertida”, adianta a apresentadora.

Outro destaque do espetáculo que promete colocar todos para dançar é a apresentação do grupo Os Filhos da Noite, uma sátira dos Filhos do Sol, quadro que marcou época com a apresentadora em seu programa. E está ansiosa com a estreia? “Quando a gente faz programa ao vivo há 25 anos a ansiedade é diferente (risos). Na verdade, a gente nem ensaiou muito. Recebi meu texto na sexta-feira para não me perder no palco e estamos repassando nesses dias. O que eu tenho certeza é que arrancará bastante risos na plateia.”



Melhor da Noite – Stand-up. No Teatro Gazeta – Avenida Paulista, 900. As apresentações serão amanhã e nas demais quintas-feiras até o fim do mês, sempre às 21h. Os ingressos custam R$ 70 (R$ 35 meia) e podem ser comprados no local ou no site www.ingressorapido.com.br.