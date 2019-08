Simaria se atrasa para aniversário de sobrinho para levar o filho ao médico às pressas

06/08/2019 | 15:10



A noite da última segunda-feira, dia 5, foi de festa para a família de Simone e Simaria, já que Henry, filho de Simone com o empresário Kaká Diniz, ganhou um festão de aniversário que teve direito, até, a cachorro como presente. Mas nem tudo foi tão cor de rosa assim.

Simone contou que estava chateada com a irmã por ela ter chegado apenas às dez horas da noite, sendo que a festa começou às sete. Mas logo que soube a justificativa perdoou a irmã:

- Chegou tarde, aonde você estava?, perguntou Simone, que escutou de Simaria:

- Eu estava no médico com o Tavinho. Ele está com as amídalas muito grandes. Eu fui levá-lo e ficamos duas horas lá. E ele fez um examezinho no coração também e está ótimo. Está fechado, maravilhoso. Só as amídalas que talvez futuramente ele tenha que tirar.

Ao escutar a história, Simone ficou apreensiva, mas soltou:

- Mas a gente já tirou e está tudo bem. Então está perdoado, né Brasil?