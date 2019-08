Renato Góes abre o coração sobre o casamento: Nervosismo de noivo bateu!

06/08/2019 | 15:10



E os dias se solteiro estão contados para Renato Góes e Thaila Ayala porque o casal que está junto desde 2017 vai oficializar a relação no comecinho de outubro, em Recife, e durante uma entrevista para o colunista Léo Dias, o ator comentou que bateu um certo nervosismo já.

É um sonho, né? Eu sempre quis e agora encontrei a mulher da minha vida. Não tem preparativo melhor do que este, o do meu casamento. O nervosismo bateu sim e, cada vez que eu penso em como vai ser lá, no dia, choro, fico com os olhos cheios de lágrima.

Além de assumir o nervosismo e ansiedade, Renato também comentou para a publicação que a ideia da festa de casamento era ser algo mais íntimo, mas que a lista de convidados começou a sair um pouco fora do controle.

A família é muito grande, mas a ideia é realmente que seja algo mais íntimo!

Que sensível e fofo, né? Estamos ansiosos já para este momento incrível do casal!