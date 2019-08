06/08/2019 | 15:10



Cerca de 10 integrantes da equipe de Pink tomaram um verdadeiro susto na madrugada desta terça-feira, dia 6, tudo porque eles embarcaram em um jato particular que teve que fazer um pouso de emergência porque pegou fogo na Dinamarca.

De acordo com informações publicadas pela TMZ, o incidente aconteceu no aeroporto de Aarhus, horas depois de todos terem deixado o show que estavam produzindo na Noruega e parariam para o próximo evento da turnê.

Apesar do acidente ter acontecido com uma pequena parte da equipe, Pink não estava presente no voo e segundo a publicação ainda não se sabe o que causou o pouso forçado, mas o avião supostamente teria pego fogo fazendo sua descida final. Que medo, né!?