Marina Ruy Barbosa diz que tem mais de 80 mil fotos em seu celular

06/08/2019 | 15:10



Marina Ruy Barbosa estava esperando para pegar um voo e, enquanto isso, resolveu responder perguntas de seus fãs por meio do Instagram Stories! Ela respondeu a diversas curiosidades, como por exemplo, quando pretende voltar às telinhas:

Não sei... acho que vai demorar um pouco, preciso me reciclar, estudar, ver outras coisas no mundo pra depois estar pronta para outro papel. E tem que ser um personagem que me inspire. Algo muito diferente, disse, sendo que pouco tempo depois informou que tem muita vontade de viver uma vilã.

Depois, ela, que é casada com Xandinho Negrão, falou sobre se pretende ser mãe um dia:

Sim! Mas não agora, por enquanto só treinando e mimando os filhos das amigas.

Teve também curiosidades mais simples, como quantas fotos ela tem em seu celular!

Mais de 80 mil, acredita?!

E até mesmo se ela usa o mesmo sapato duas vezes:

Hahaha isso é sério? ÓBVIO que sim! Às vezes uso o mesmo sapato a semana inteira, junto com a hashtag Preguiça de pensar.

Mas rolou também perguntas mais profundas, se ela gosta da pessoa que se tornou:

Muito... acho que fui mudando conforme eu amadurecia... nem sempre é fácil crescer com muita gente acompanhando e vigiando... mas tenho orgulho do meu caminho e da mulher que eu me tornei...