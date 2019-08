Spotify abre inscrição para cantoras em começo de carreira gravarem

06/08/2019 | 14:03



O Spotify abriu inscrições nesta terça-feira, 6, para cantoras que estão começando na carreira participarem da Casa de Música Escuta as Minas, localizada na zona oeste da capital paulista.

O projeto selecionará 12 candidatas do sexo feminino, que terão acesso aos workshops de produção e edição musical, reuniões e a equipamentos para gravarem suas músicas.

De acordo com a plataforma, o objetivo é ajudar na ascensão artística dessas mulheres. As aprovadas terão a oportunidade de conversar com Negra Li, MC Pocahontas, Liniker, Maiara & Maraísa e Priscilla Alcântara sobre diferentes gêneros musicais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de agosto neste site, e as interessadas precisam se dedicar ao projeto e às gravações por uma semana - que ainda será definida - de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h. Além disso, é necessário se encaixar nos requisitos abaixo:

- Se identificar com o gênero feminino;

- Morar na Grande São Paulo (ou seja, engloba a região metropolitana da cidade);

- Ser artista solo ou de banda;

- Estar em início de carreira;

- Ter um trabalho autoral;