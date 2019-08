Ingressos para turnê de Tiago Iorc já estão à venda

06/08/2019 | 14:01



Anunciada na segunda-feira, 5, a turnê Acústico MTV, do cantor Tiago Iorc, já está com ingressos à venda. As entradas para os 15 shows podem ser adquiridas no site https://www.ticket360.com.br/ Em São Paulo, os valores vão de R$ 70 (inteira) a R$ 160 (inteira).

Serão, ao todo, 15 shows pelo Brasil. A turnê tem início no dia 29 de outubro, em Salvador. Na capital paulista, a apresentação acontece no dia 8 de novembro, no Espaço das Américas.

O músico vai levar ao palco o seu Acústico MTV, gravado em maio, em que alternou novas canções com sucessos como Cataflor e Mil Razões, entre outros.

Confira a agenda da turnê de Tiago Iorc:

Os shows de Tiago Iorc estão marcados para Salvador (20/10), Aracaju (21/10), João Pessoa (23/10), Fortaleza (25/10), Recife (27/10), Porto Alegre (2/11), Curitiba (3/11), Ribeirão Preto (5/11), Jundiaí (6/11), São Paulo (8/11), Goiânia (20/11), Brasília (21/11), Belo Horizonte (23/11) e Rio de Janeiro (29 e 30/11).