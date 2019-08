06/08/2019 | 13:57



Estreia nesta terça, 6, às 19h, a série O Melhor Vestido de Noiva, no canal Lifetime. Nele, público acompanha a competição entre duas lojas de artigos para noivas, que se esforçam para satisfazer suas clientes, que estão à procura do seu sonho.

No episódio de estreia, a disputa será entre dois rivais, que já chegaram a ser amigos no passado. No dia seguinte das vendas, terá disputa entre meninas e meninos.