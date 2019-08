06/08/2019 | 13:57



O É de Casa estreia o quadro Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, no próximo sábado, 10. Comandado por Patricia Poeta, com o chef Ravioli ao seu lado para avaliar os concorrentes, a série reunirá mães e filhos, sendo um dos dois conhecido do público, e que terão a missão de preparar uma receita tradicional de sua família.

As provas colocarão os filhos pilotando o fogão e mostrando que sabem elaborar o prato escolhido, enquanto as mães estarão por perto para socorrê-los, caso precisem de uma mãozinha.

Dirigido por Leandro Meneguiti, o programa tem ainda os apresentadores Ana Furtado, André Marques, Cissa Guimarães e Zeca Camargo.