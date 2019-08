Cristiane Machado revela como se sente após ex-marido que a agrediu ser solto: - É um pânico constante

06/08/2019 | 13:11



A atriz Cristiane Machado revelou como se sente em relação ao ex-marido Sérgio Schiller Thompson-Flores. Ela foi casada com o diplomata e sofreu violência doméstica durante anos, mas conseguiu denunciar as agressões por meio de um vídeo gravado em um celular. Infelizmente, Cristiane ainda sofre com tudo o que viveu e contou em entrevista ao Superpop sobre como se sente em relação à soltura de Sérgio, que ficou apenas sete meses preso em Bangu.

- É um pânico constante, você não tem a sua vida de volta. É mentira falar que a vida voltou ao normal, ela lembrou.

Cristiane contou que fugiu de uma casa que tinha sete portas e que o diplomata a mantinha em cárcere privado. Atualmente, Sérgio está livre mas vive com uma tornozeleira eletrônica e não pode chegar a menos de 200 metros de distância da ex-mulher. A atriz é a primeira mulher do Rio de Janeiro a andar com um equipamento que apita caso o agressor ultrapasse a distância mínima e o barulho vai ficando cada vez mais alto conforme ele vai se aproximando. Cristiane diz que se sente mais segura com o dispositivo e ela já confirmou que a tecnologia funciona, pois o diplomata já tentou chegar perto dela logo que foi solto: ele sabia onde a atriz fazia terapia e os dias e o horário em que ela ia para lá.

- Eu quase morri nas mãos dele, hoje meus pais poderiam estar chorando a minha morte.

Ela também contou que sente muito medo de que Sérgio tente a matar ou se volte contra os ex-sogros e que não conseguiu voltar para sua vida normal ainda. Mesmo assim, acredita que deve mostrar sua força e sua voz, para ser um exemplo para outras mulheres em situações semelhantes pelo Brasil.