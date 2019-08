Susana Werner faz festa surpresa para o marido, Júlio César

06/08/2019 | 13:11



Na última segunda-feira, dia 5, Susana Werner organizou uma festa surpresa para o maridão, Júlio César! Apesar de o goleiro só completar 40 anos de idade no dia 3 de setembro, a beldade antecipou as celebrações, pois, segundo ela mesma explicou, o atleta não estará no Brasil na data.

Por meio do Stories, Susana postou diversos vídeos para mostrar a decoração e os detalhes da festa! Logo nos primeiros registros, ela mostra a chegada de seu marido, que foi recebido por um coro de seus amigos cantando Parabéns a Você.

Além disso, indicou que a comemoração contou com a presença de Fernanda Rodrigues e também com um show de Dilsinho, amigo próximo da família.

Depois, para agradecer a presença de todos, o ex-goleiro da seleção brasileira pegou o microfone e fez um discurso:

- Primeiramente eu queria agradecer a minha esposa por essa belíssima festa. Confesso para vocês que eu não suspeitei de nada, não estou mentindo! Eu passei o dia inteiro nessa casa hoje trabalhando e não suspeitei de nada, passou batido. Mas o que eu estou levando hoje para mim é essa reunião gostosa e que as pessoas que estão aqui eu levo com todo o carinho dentro do meu coração. Acho que sem amigos a gente não tem motivos para viver. Família e amigos eu acho que é a coisa mais importante nessa vida. Então quero agradecer todos vocês.