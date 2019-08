FUJIFILM promove edição brasileira da exibição “O Poder da Foto”; saiba como participar

Da Redação, com assessoria



06/08/2019 | 12:48

A FUJIFILM lançou a edição brasileira da exibição “O Poder da Foto”, campanha iniciada em 2006, no Japão, para estimular a conexão entre tecnologia e seres humanos, razão e emoção, técnica e prática. Aberta ao público, a iniciativa se dá por meio do envio de fotografias digitais que expressem um sentimento conectado a uma das categorias: Amor, Esporte, Animais, Felicidade e Natureza.

A exibição será composta por 3.200 imagens. Para participar, basta se cadastrar no site www.opoderdafoto.com.br e enviar a foto até o dia 25 de agosto. A votação também é aberta ao público e será realizada de forma semanal, até o dia 26 de agosto. As 25 fotos mais votadas em cada semana serão premiadas com um Kit Instax (Instax Mini9 + pack de filme com 10 unidades) e poderão ser vistas durante a exibição “O Poder da Foto”, que acontece de 11 de setembro a 9 de outubro, no Shopping Cidade São Paulo. Ao todo, serão distribuídos 100 Kits Instax para os vencedores do concurso.

Neste ano, a exibição global da FUJIFILM acontece em 11 países: Japão, China, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Turquia, Índia, Tailândia, África do Sul e Brasil. A iniciativa é parte da campanha da marca para reforçar o valor da fotografia e a importância da preservação de memórias impressas em todo o mundo.

“A mostra cria um universo a partir de fragmentos de vários outros universos, onde cada fotografia é uma narrativa única, que acrescenta um capítulo aberto à interpretação do espectador”, afirma Emerson Stein, Diretor Divisão de Imagem da FUJIFILM.

Ao longo de 2019, serão mais de 100 mil fotos exibidas ao redor do mundo. “A fotografia é um registro eterno dos sentimentos, das pessoas e dos momentos que nos marcam ao longo de nossa história. Ela é, por si própria, a preservação dessa história que segue sendo contada de geração a geração e retrata com singularidade e delicadeza aquilo que muitas vezes não conseguimos expressar com palavras. Essa exposição visa justamente criar um universo composto por fragmentos de histórias desconexas, que ao serem colocadas lado a lado, criam uma narrativa única e repleta de emoção”, completa Emerson Stein.

Serviço – Exposição O Poder da Foto

Local: Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo – SP

Abertura: 11 de setembro, a partir das 10h

Período expositivo: 11 de setembro até 09 de outubro

Visitação: de segunda à sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Entrada gratuita

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga