Indicador de preço dos alimentos da Ceagesp no atacado cai 0,96% em julho

06/08/2019 | 12:26



O índice de preços Ceagesp encerrou o mês de julho com queda de 0,96% em relação ao mês anterior. No ano, porém, o indicador acumula alta de 1,17% e de 14,5% nos últimos 12 meses, informou nesta terça-feira, 6, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp), em nota.

A queda foi influenciada principalmente pelo setor de verduras, em razão da "demanda retraída", diz a nota. "Caso não ocorram geadas intensas nas regiões produtoras, os preços praticados deverão seguir em queda nos próximos meses."

No índice Ceagesp, em julho, o setor de verduras caiu 23,96%. As principais quedas foram do coentro (-64,5%), da couve (-42,4%), da couve-flor (-39,5%), da rúcula (-37,9%), do rabanete (-34%) e da alface crespa (-32,2%). Não houve elevações significativas no setor.

Já o setor de frutas subiu 3,16%, com principais altas no preço do mamão papaya (92%); mamão formosa (44,2%); limão taiti (26,3%); figo (22%) e ameixa estrangeira (21,8%). As principais quedas ocorreram com o coco verde (-16,3%), o melão amarelo (-13%) a laranja pera (-9,3%), a melancia (-6,) e a banana prata SP (-6,3%).

O setor de legumes, por sua vez, registrou queda de 3,7%. As principais reduções ocorreram com a cenoura (-14%), com o pimentão verde (-13,6%), com o tomate (-12,9%), com a berinjela japonesa (-10,8%) e com a beterraba (-9,6%). As principais altas foram registradas na abobrinha italiana (14,6%), no pimentão amarelo (12,9%), na vagem macarrão (10,8%), na abobrinha brasileira (10,3%) e no quiabo (9,1%).

Entre janeiro e julho deste ano foram comercializadas no entreposto de São Paulo 1.839.443 toneladas ante 1.794.420 negociadas em igual período de 2018. Alta de 2,51% ou 45.023 toneladas.