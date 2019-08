Camilla Camargo fala sobre maternidade e revela sobre Zezé Di Camargo: - Meu pai acha Joaquim parecido com ele

06/08/2019 | 12:11



Desde o dia 23 de julho a vida de Camilla Camargo mudou para sempre, já que nesta data ela deu à luz seu primeiro filho, Joaquim. Desde então ela está um pouco mais reclusa curtindo os primeiros dias de vida do pequeno. Mas, quando aparece, ela se mostra uma mãezona daquelas. E agora ela conversou com o jornal O Globo falando sobre como vem sendo a sua experiência com o filho, fruto de sua relação com Leonardo Lessa.

Sem babá, ela está totalmente dedicada ao bebê, sendo que no bate-papo contou detalhes das 30 horas de trabalho de parto, da nova rotina e da carinha da criança, que ela ainda não mostrou aos fãs.

- Consegui o parto normal, da forma mais natural que pude, respeitando o tempo do Joaquim. Não imaginava que demoraria tanto e que seria tão exaustivo. Até crise de labirintite eu tive, mas tudo foi contornado da melhor forma possível.

Além disso, Camilla teve o apoio da irmã, Wanessa Camargo, que já se declarou para a mamãe de primeira viagem:

- O meu marido ficou o tempo todo comigo e me dava muito amor, total suporte. A minha irmã chegou mais no final no processo e foi uma grata surpresa. Meu marido organizou a ida sem me falar nada. Como participei do parto dela, foi muito legal tê-la no meu.

Mas a filha do meio de Zezé Di Camargo e de Zilu Camargo não quer mostrar o rostinho de Joaquim por enquanto. Mesmo assim, deu uma dica:

- Meu pai acha parecido com ele, principalmente a boca. Minha mãe acha parecido com meu marido, e eu concordo (risos). Meus pais estão mimando, toda hora querem visitar, me mandam mensagem perguntando dele, querendo fotos.

E quer saber como está sendo o dia a dia de Camilla? Ela conta:

- Tem sido só uma questão de adaptação. Ele está se adaptando com o que é dia e o que é noite, entendendo as mamadas, assim como eu. Estou num momento tão feliz, tão realizada que tudo para mim faz parte. Até ficar sem dormir direito está certo para mim, é só olhar a carinha dele que me recarrego. Não tenho babá, então preciso organizar isso bem para quando for voltar a trabalhar, mas isso deve acontecer mais para frente.