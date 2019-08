Rafael Vitti faz curso de pai de primeira viagem

06/08/2019 | 12:11



Rafael Vitti será papai de primeira viagem e, pelo que parece, já está se preparando! Segundo a colunista Fábia Oliveira, o ator, que espera uma filha com Tatá Werneck, fez um curso para se preparar para a chegada da bebê e ainda aprendeu a trocar fraldas.

Com o fim de Verão 90, o ator terá mais tempo livre para se dedicar ao nascimento da filha, que ainda não teve seu nome divulgado. De acordo com o casal, a cada semana um nome é escolhido, o que acaba dificultando a decisão.

Ainda assim, ambos vêm dividindo outros detalhes sobre a gravidez, como, por exemplo, as mudanças no corpo de Tatá. Ela, que está com o maior barrigão, brincou ao estar com os pés inchados.

Agora que não tem mais curtidas, apreciem meu pé inchado feito um pão. Patrocínio: gestação - mudando meu corpo a cada dia.