Em Bom Sucesso, Paloma e Alberto ficam cara a cara: -Não tem mais jeito

06/08/2019 | 12:11



Foi demitida, quebrou a vitrine de uma loja, arrumou confusão, tomou um porre e ainda fugiu em cima de uma moto vestida de passista. A trama mal começou, mas Paloma, personagem de Grazi Massafera em Bom Sucesso, já aprontou poucas e boas achando que tinha apenas seis meses de vida. Para alegria da protagonista, ela já descobriu que o laboratório havia trocado seus exames com os de Alberto, vivido por Antonio Fagundes, e segundo o site da novela no capítulo desta terça-feira, dia 6, eles irão finalmente ficar cara a cara.

Paloma estava determinada a encontrara a pessoa com quem seus exames foram trocados, para entender tudo o que estava sentindo. A costureira falará com Alberto na biblioteca do empresário e os dois descobrirão que têm em comum o amor pelos livros. Enquanto eles conversavam sobre suas leituras, a protagonista irá contar tudo o que aprontou quando achou que estava à beira da morte:

- Eu tava ferrada, mas livre! Achei que não tinha mais direito de querer mais nada nessa vida. E de repente tava fazendo tudo o que tinha vontade, mesmo que fosse maluquice!

A personagem de Grazi ainda contou que estava vendo um mundo de uma maneira diferente após a experiência que viveu, ela se sente mudada e Alberto dá sua justificativa sobre o que aconteceu:

- Trocamos de lugar. Você sabe que vai viver e eu sei que vou morrer. Não tem mais jeito.

Pelo visto o capítulo vai estar bom, hein?