Mulheres viajantes encontram bons destinos de férias no México

Todos os anos, 32 milhões de mulheres viajantes arrumam as malas e viajam sozinhas, segundo a Associação da Indústria do Turismo. Os dados mostram que boa parte delas escolhe experiências que valorizam o empoderamento, a independência e a autodescoberta.

Puerto Vallarta e Riviera Nayarit, no México, são dois destinos que oferecem uma ampla oferta para mulheres viajantes que pretendem seguir o roteiro sozinhas ou em grupo. Saiba mais sobre as regiões.

Mulheres viajantes: México

Divulgação Saiba como aproveitar a viagem

Experiências de bem-estar:

Ambos os destinos possuem estrutura de spa de classe mundial, com tratamentos contemporâneos, soluções tradicionais e autênticas. Em Puerto Vallarta, as viajantes podem recorrer a espaços relaxantes em hotéis como El Westin Resort & Spa, Xinalani Yoga Retreat Mexico e Casa Velas Puerto Vallarta.

As hóspedes podem aproveitar também o Movimento de Bem-Estar Westin, uma iniciativa dedicada a inspirá-las a descobrir novas abordagens para o bem-estar, por meio de programas baseados em seis pilares: descansar, comer, movimentar-se, sentir-se, trabalhar e divertir-se.

Mais ao sul, o Xinalani oferece ioga, meditação e terapias de spa em meio à natureza, com foco em encantar os cinco sentidos e promover o bem-estar dos hóspedes. Por fim, o hotel boutique Casa Velas conta com mais de 60 tratamentos à base de produtos de primeira categoria e rituais únicos, que combinam os quatro elementos da natureza.

Já para as mulheres viajantes que buscam uma experiência de cuidados, Riviera Nayarit é a opção ideal, com o Remède Spa, no The St. Regis Punta Mita Resort, e o SE SPA, no Grand Velas Riviera Nayarit.

Muitos hotéis também oferecem opções para os praticantes de ioga, sendo o refúgio ecológico Haramara, em Sayulita, o mais popular. Este local oferece oficinas de ioga e meditação durante todo o ano, realizadas em uma plataforma de pedra natural com vista para o oceano.

Divulgação Centro da cidade

Compromisso com a comunidade

Quem busca retribuir às comunidades locais enquanto viaja pode participar de atividades para ajudar os membros da região a se sentirem mais empoderados. Funciona como uma forma de se conectar à cultura local.

Além de doações, os viajantes podem contribuir somando ao conceito de ecoturismo da WildLife Connection, em Puerto Vallarta, que realiza passeios especializados em nado e interações com golfinhos em liberdade, além de atividades que promovem a proteção de tartarugas marinhas e aves, entre outros animais.

Vale destacar que, em Riviera Nayarit encontra-se a comunidade de Entre Amigos, que oferece inúmeras oportunidades de voluntariado. Entre elas estão o planejamento de eventos especiais que incentivam mudanças positivas dentro da comunidade e a participação em oficinas que ensinam arte, música, dança e idiomas.

Divulgação Cultura e comércio local

Cultura e artesanato

Em Puerto Vallarta, a rua Basilio Badillo, também conhecida como La Calle de los Cafés, é muito moderna e possui uma variada oferta de entretenimento e de lojas para as visitantes. Outra opção, para quem viaja de outubro a maio, é a Caminata del Arte, um passeio que, passando por exposições e galerias, promove a arte e a cultura Huichol da região.

Já Riviera Nayarit oferece opções de compras para mulheres viajantes de todos os gostos: galerias de arte, mercados de artesanato local e boutiques. Do Pasillo del Beso, em Bucerias, até Sayulita, a capital do surfe, as visitantes encontrarão ruas repletas de galerias de arte com artesanato local.

O Mercado do Mar, em La Cruz de Huanacaxtle, é o lugar ideal não só para saborear peixes e frutos do mar frescos, mas também para encontrar jóias e artesanato no Mercado Artesanal.

Divulgação Gastronomia gourmet

Gastronomia gourmet

Aquelas que amam experiências gastronômicas regionais podem aproveitar um brunch luxuoso e outras experiências legais. Dentro da ampla variedade gastronômica que Puerto Vallarta oferece, destacam-se Tintoque, Café des Artistes e La Palapa, que também incluem opções vegetarianas e veganas.

Uma oferta única e luxuosa em Riviera Nayarit é o brunch no La Patrona Polo & Equestrian Club, uma experiência que destaca produtos locais e permite, também, aproveitar as competições de polo.

Os dois destinos sediam o Vallarta Nayarit Gastronômica e o Festival Gourmet Internacional de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit e Tepic, que celebram a riqueza da culinária do Pacífico mexicano com agricultura, carnes e frutos do mar locais.

Divulgação Parque Nacional Marino Los Arcos

Aventura e surfe

Nenhuma viagem a um destino de praia é completa sem uma aventura na água. Para aquelas que procuram uma experiência diferente perto do mar, há várias opções em Puerto Vallarta, incluindo Casitas Maraika, onde é possível praticar atividades como paddle board, caiaque e ioga na praia, apreciando a paisagem.

Riviera Nayarit é a casa de Sayulita, uma meca do surfe para os entusiastas do esporte em todo o mundo. Em qualquer dia e a qualquer hora, as praias estão repletas de viajantes apaixonados pelas ondas. As visitantes que buscam aventura e diversão ao sol podem aproveitar aulas de surfe individuais ou em grupo.

