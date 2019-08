Diplo quase sofre acidente de avião e revela: Talvez eu seja gay!

06/08/2019 | 10:10



Se prepara que esta história parece coisa inventada, que loucura! Ao contrário de qualquer pessoa normal, que no mínimo se desesperaria durante algum problema em um voo de avião, o DJ Diplo, do grupo Major Lazer, resolveu tirar fotos para o Instagram enquanto o jatinho dele estava com a janela trincada! O músico postou nas redes sociais uma foto dos pilotos usando máscara de oxigênio e do vidro todo trincado, enquanto ele estava lá pleno em uma pose de meditação. Pode um negócio desses?

Queridos Colombus e Minneapolis, a janela do meu jato acabou de rachar e os pilotos estão usando máscaras. Então, eu não tenho certeza se farei meus shows hoje à noite, mas eles deixaram o wifi ligado, então eu vou só sentar no fundo, ele explicou.

Diplo deve ter achado que estava em seus últimos momentos de vida, já que ele aproveitou o post para fazer uma revelação:

Eu nunca contei isso para vocês, mas talvez eu seja gay. Atualização: nós pousamos e ninguém morreu. Eu ainda talvez seja gay, mas definitivamente eu não vou mais pintar jatos de tye-die.

Prioridades, né? O DJ ainda falou sobre a roupa que estava usando na legenda e fez uma piada em relação à pintura que escolheu para sua aeronave, a pintura tye-die, que lembra um estilo mais hippie e praieiro. Seu eu fosse ele, depois dessa, eu não usaria mais essa estampa para nada. Mas parece que Diplo aprendeu uma lição disso tudo, já que depois de um dia ele postou a foto abaixo usando uma máscara facial e refletiu:

Ontem eu aprendi que a vida é frágil, então eu comecei uma rotina de cuidados com a pele. Também, se você já pensou em namorar comigo ou até mesmo só uma ficada, você deveria chegar em mim logo, porque nunca se sabe. Eu posso ser comido por um jacaré ou algo assim em uma das minhas turnês esquisitas.

Bom se você tinha interesse, agora é a sua chance!