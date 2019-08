BC da China emitirá 30 bilhões de yuans em notas do banco central em Hong Kong

06/08/2019 | 09:49



O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou que fará em 14 de agosto a emissão em Hong Kong de um total de 30 bilhões de yuans em notas do banco central, divididas entre 20 bilhões de yuans em notas de três meses e 10 bilhões de yuans em notas de um ano.

Segundo a autoridade monetária, a medida tem como objetivo "aprimorar a curva de juros dos bônus denominados em yuan em Hong Kong".

Além disso, o anúncio é feito apenas um dia depois de o dólar superar a marca de 7 yuans pela primeira vez desde 2008, dando margem à interpretação entre analistas de que o PBoC "deixou" o câmbio se depreciar dessa forma como um contraponto à decisão dos Estados Unidos de imporem uma tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em importações da China que ainda não haviam sido alvo de cobranças punitivas.

Na madrugada desta terça-feira, o PBoC orientou uma nova depreciação do yuan em relação ao dólar, a 6,9683 yuans ante a orientação de 6,9225 yuans na segunda-feira, mas o fato de ter fixado a moeda americana em um nível abaixo de 7 yuans fez com que o dólar devolvesse parte dos ganhos observados no dia anterior.