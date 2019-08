OABs da região fogem de polêmica

Raphael Rocha



Há pouco mais de uma semana, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) abriu fogo contra a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ao atacar publicamente o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz. À ocasião, durante resposta sobre o desfecho do caso envolvendo Adélio Bispo, que lhe deu uma facada durante a eleição, Bolsonaro partiu para cima do dirigente da OAB dizendo que, “um dia”, contaria como o pai de Felipe Santa Cruz desapareceu durante a ditadura militar – crítico ao regime, Fernando Augusto Santa Cruz sumiu em 1974. O comentário gerou revolta nas mais diversas classes – política, do direito, estudantis. Mas, nas subsecções do Grande ABC, pouco apoio foi dado a Santa Cruz. Somente a OAB em Diadema replicou uma nota de repúdio feita pela Ordem estadual. Nas demais, silêncio, algo que incomodou adversários nas instituições.

BASTIDORES

Aporte

O deputado federal Geninho Zuliani (DEM) esteve ontem em Mauá, em visita à prefeita Alaíde Damo (MDB), para confirmar a apresentação de emenda de R$ 500 mil para a cidade, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O recurso, feito a pedido do vereador Manoel Lopes (DEM), será utilizado para recapeamento asfáltico na Vila Guarani. Alaíde aproveitou o encontro para pedir ajuda do parlamentar sobre o custeio da saúde. A emedebista tenta auxílio para bancar o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, que consome R$ 9 milhões ao mês dos cofres públicos. A ideia é a de que Geninho articule o pleito junto ao vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), já que pedido anterior feito pela administração mauaense não foi respondido pelo Palácio dos Bandeirantes.

Sincero – 1

Após o mal-estar causado pela fala de uma munícipe de Diadema, que acusou o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), de ser o real proprietário da empresa Hiplan Construções e Serviços de Manutenção Urbana (que presta serviço de locação de veículos e veículos adaptados para a Prefeitura de Diadema), o vereador adotou o estilo supersincero em reunião com representantes do governo e beneficiários do serviço, na manhã de ontem.

Sincero – 2

“Realmente eu fiquei muito bravo (com a acusação), mas se não fosse isso, não teria parado a sessão, e não teria resolvido o problema”, afirmou Pretinho do Água Santa, que transformou os trabalhos em palco para críticas ao governo Lauro Michels (PV). A administração municipal voltou atrás na decisão de reduzir o serviço de transporte de cadeirantes após denúncia do Diário em 26 de julho e de protesto durante a sessão legislativa da quinta-feira.



Liderança

A prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), vai trocar o líder do governo na Câmara, Chico do Judô (Patriota), pelo vereador Adelto Cachorrão (Avante). A mudança deve ser efetivada na sessão de hoje. A alteração tem como objetivo colocar um parlamentar mais afeito à discussão com a oposição. Chico tem perfil mais pacificador.

Lei Maria da Penha – 1

Câmara de São Caetano será palco de audiência pública para debater os 13 anos da Lei Maria da Penha. O evento, promovido pelo mandato da vereadora Suely Nogueira (MDB), trará como palestrantes Rosirene Staciarini, Verônica Paiva, Cidinha Raiz e Márcia Regina Mendes. A atividade está marcada para quarta-feira, às 19h.



Lei Maria da Penha – 2

“Infelizmente, em 13 anos da Lei Maria da Penha a gente só comemora que ela existe porque é um instrumento importante que a gente tem para se ancorar na hora das nossas lutas de mulheres, mas é muito sério isso. É uma pauta que a gente vai carregar ainda muito tempo, e eu acho que esta casa tem toda a obrigação de debater esse assunto muito presente”, sustentou a vereadora Suely Nogueira (MDB).