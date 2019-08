Medalhistas do Pan recebem homenagem em São Caetano

Anderson Fattori



06/08/2019 | 07:00



Os quatro medalhistas de São Caetano nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, além de dezenas de esportistas que deram à cidade a terceira posição nos Jogos Regionais, disputados em Osasco, foram homenageados ontem na Prefeitura de São Caetano. Os destaques foram Arthur Zanetti, ouro por equipes na ginástica artística e prata na prova das argolas, e Milena Titoneli, primeira mulher brasileira a conquistar ouro no taekwondo. Também ganharam honrarias Ícaro Miguel, prata, e Raiany Fidélis, bronze.

Na cerimônia, o vice-prefeito e secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Beto Vidoski (PSDB), enalteceu o trabalho que vem sendo realizado pelo PEC (Programa Esportivo Comunitário), que foi de onde saíram Arthur Zanetti e Milena Titoneli. Além disso, chamou atenção para o desempenho da cidade nos Regionais quando somadas apenas as disputas das categorias de base.

“Hoje estamos colhendo os frutos que plantamos e temos certeza que em futuro próximo São Caetano vai voltar a ser destaque, como foi no Pan, em várias outras modalidades”, comentou Vidoski. “Nas competições de base (dos Regionais) São Caetano conquistou 74 pontos, à frente de Santos (41) e São Bernardo (46). Isso demonstra que a política esportiva que implantamos desde 2017, a de fortalecer nossa base, com o esporte comunitário, tem dado muito certo”, acrescentou ele.

Vidoski assegurou que o município está pronto para dar continuidade à carreira do atleta mesmo depois que ele sai do PEC. “Tem grupo de coordenadores grande na cidade, cada modalidade tem o seu responsável e um coordenador geral, o (Marcos) Siarvi, que faz pré-seleção dos atletas que sobem de nível e, dessa forma, vamos equalizando essa transição do PEC para o alto rendimento”, comentou. “Temos de saber canalizar estes atletas e otimizar os recursos entre a base e o alto rendimento”, acrescentou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Prata da casa, Milena Titoneli diz que ‘ficha ainda não caiu’

De volta para casa após fazer história em Lima como a primeira mulher brasileira a subir no lugar mais alto do pódio em Jogos Pan-Americanos, Milena Titoneli era só agradecimentos. Além de receber homenagens na Prefeitura de São Caetano, ela participou do Diário Esportivo, programa da DGABC TV, e contou detalhes da conquista inédita.

"Nem passou pela minha cabeça que eu era a primeira mulher a conquistar o ouro. Estava muito focada nas lutas e só depois que eu ganhei que fiquei sabendo. Ainda não caiu a ficha”, contou Milena.

A taekwondista exibia com orgulho seu ouro. “Foi a medalha mais bonita que eu já ganhei, em todos os sentidos, com certeza”, comentou a atleta, que em maio havia conquistado o bronze no Mundial de Manchester, na Inglaterra.

O próximo desafio de Milena é ir para a Olimpíada de Tóquio-2020. Atual 12ª colocada do ranking, ela tem dois Grand Prix neste ano para tentar ficar entre as cinco primeiras colocadas e conseguir vaga direta ou buscar espaço no Pré-Olímpico, em 2020.

Bruna Takahashi e Gustavo Tsuboi ficam com a prata nas duplas mistas

O Brasil ficou com a medalha de prata nas duplas mistas do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A são-bernardense Bruna Takahashi, em parceria com Gustavo Tsuboi, ambos atletas de São Caetano, perderam dos canadenses Eugene Wang e Mo Zhang por 4 a 1. A jogadora já havia conquistado o bronze, mais cedo, junto de Jessica Yamada.

Por outro lado, a ginástica rítmica levou um ouro na prova por equipes (três arcos e dois pares, com Deborah Medrado, Camila Rossi, Nicole Pircio, Vitória Guerra e Beatriz Linhares) e uma prata na fita.

Pela primeira vez na história dos Jogos, a esgrima feminina conquistou uma medalha. Bia Bulcão ficou com o bronze após ser eliminada nas semifinais do florete com a derrota para a norte-americana Lee Kiefer, por 15 a 3, em Lima.

Quem também ficou com o bronze foi a Seleção masculina de handebol, após vencer o México, por 32 a 20.