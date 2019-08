Mauá reabre ecoponto do bairro Feital após revitalização

Da Redação



06/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de Mauá fará a reabertura de ecoponto localizado no bairro Feital hoje. Antigo ponto de descarte irregular de lixo e entulho, o local passou por readequação, ganhou estrutura e funcionários para orientação e organização do espaço, além de caçambas. No total, a cidade passa a ter quatro áreas específicas para a entrega de resíduos.





Os materiais coletados no local serão encaminhados para a Coopercata (Cooperativa de Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável de Mauá). A expectativa da administração é a de que quatro a cinco toneladas de resíduos recicláveis sejam triadas mensalmente, totalizando média de 18 toneladas de lixo que deixam de ir para o aterro sanitário e geram renda para as famílias dos cooperados.





De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Clovis Bosquetti, serão destinadas três caçambas para entulho e uma para madeira. “Todos os ecopontos coletam óleo de cozinha”, salientou.

O ecoponto Feital está na Rua José Pedro Corrêa e fica aberto das 8h às 17h, de segunda-feira a sábado. A cidade conta ainda com outros três locais do tipo: no Jardim Zaíra (Avenida Guerino Stella, próximo ao número 357), no Jardim Zaíra 4 (esquina das avenidas Jesuíno Nicomédio dos Santos e Sebastião Antônio da Silva) e no Jardim Itapeva (Rua Luiz Pacolla, próximo ao número 21).