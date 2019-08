A cidade na década de 1950

Ademir Medici



“Dos 59.832 habitantes (de São Caetano) recenseados em 1950, 49.132 localizavam-se no quadro urbano, 6.267 no suburbano e 4.433 no rural.”

Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O IBGE, por meio da diretoria de documentação e divulgação do CNE (Conselho Nacional de Estatística), divulgava 94 monografias de municípios brasileiros em 1956.

Ilhéus, na Bahia, levava o número 1 da série; Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o número 94; do Grande ABC, São Bernardo era o número 73; e São Caetano, o número 86.

A pesquisadora Maria Claudia Ferreira recuperou a monografia de São Caetano, enviando-a à Memória, da qual selecionamos as fotos que ilustram a edição de hoje da II Semana São Caetano 2019.

A monografia cita o recenseamento de 1950, segundo o qual São Caetano não era ainda uma cidade totalmente urbanizada. Sua base econômica era a indústria de transformação. Possuía 31 escolas de ensino primário fundamental, duas de ensino secundário, uma de ensino industrial, outra de ensino comercial e uma terceira de ensino pedagógico. Eram seis tipografias e seis livrarias.

E lá vai a monografia assinalando outros dados da cidade, como o total de 1.648 automóveis registrados na Prefeitura, para total de 2.945 caminhões; 802 aparelhos telefônicos, dez pensões, sete cinemas.

As fotos demonstram que a chaminé era um símbolo do progresso, sem maiores preocupações, ao menos aparentes, para a questão ambiental – a Cicpaa (Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição e do Ar), iniciativa pioneira do engenheiro Antonio Pezzolo, de Santo André, estava em processo de formação.

Diário há 30 anos

Domingo, 6 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7137

Manchete – Começa a segunda fase da vacinação contra a meningite tipo B</CF> Eleições 89 – A 100 dias do pleito presidencial, apenas três presidenciáveis têm comitês na região: Afif Domingos (PL), Brizola (PDT) e Lula (PT).

Em 6 de agosto de... 1919 – Noticiado o enforcamento do jornaleiro Manoel Pinto de Moraes, viúvo, 50 anos, morador do bairro da Ponte, em Ribeirão Pires. Ele apareceu pendurado na corda do sino da Capela do Pilar. Padre Faustino Consoni, que pernoitara numa casa próxima, ouviu e estranhou as badaladas do sino na hora da tragédia, ocorrida de madrugada. 1969 – Fundado o Núcleo Santo André da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. 1974 – Betinho, da Sociedade Cultural ABC, convocado para integrar a equipe paulista de tênis de mesa.

