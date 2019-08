Bia Bulcão é bronze e se torna 1º brasileira medalhista na esgrima no Pan

05/08/2019 | 21:00



O Brasil conquistou nesta segunda-feira a sua primeira medalha na história dos Jogos Pan-Americanos no evento feminino da esgrima. O bronze foi assegurado logo no dia de abertura da modalidade por Bia Bulcão, que foi eliminada nas semifinais do florete com a derrota para a norte-americana Lee Kiefer, por 15 a 3, em Lima.

"Ainda nem entendi que ganhei uma medalha. Treinei muito, mas os resultados ainda não tinham aparecido. Mas eu sei que na esgrima é assim. Lutei pensando apenas em vencer e estou muito feliz", afirmou a medalhista pan-americana.

Essa derrota determinou o bronze para Bia, mas a ida ao pódio havia sido garantida por ela na fase anterior, quando superou a mexicana Nataly Silva por 15 a 13. Nas oitavas de final, ela também havia triunfo por 15 a 13, diante da peruana Paola Piñero.

"Essa atleta do México é bem forte, conheço ela, perdi nos Jogos de Guadalajara. No início, aproveitei bem. Acabou sendo mais emocionante do que eu esperava, mas deu tudo certo", disse Bia, que na quinta-feira disputará o torneio por equipes em Lima.

Antes do mata-mata, Bia havia sido irregular na fase de grupos, tendo avançado de fase com duas vitórias, sobre a argentina Lucia Ondarts (5 a 3) e a salvadorenha Ivania Carballo (5 a 3), e três derrotas, para Piñero (5 a 3), a norte-americana Jacqueline Dubrovich (5 a 1) e a canadense Eleanor Harvey (4 a 2).

Os outros brasileiros que competiram nesta segunda-feira não foram ao pódio. Gabriele Cecchi foi eliminada nas quartas de final do florete, mesma fase em que caiu Athos Schwantes na espada. Já Nicolas Ferreira perdeu nas oitavas.