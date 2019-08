China confirma suspensão de importação de produtos agrícolas dos EUA

05/08/2019 | 20:22



O governo da China confirmou nesta terça-feira (hora local) que suspenderá a compra de novos produtos agrícolas dos Estados Unidos por companhias do país asiático. Um porta-voz do Ministério do Comércio chinês afirma em nota que a decisão da administração Donald Trump de impor tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em exportações chinesas "é uma séria violação do encontro entre os chefes de Estado da China e dos Estados Unidos" na cúpula do G20, no fim de junho.

Com isso, o governo chinês diz que não descarta impor tarifas sobre produtos agrícolas americanos comprados após 3 de agosto, enquanto companhias chinesas "suspenderam compras de produtos agrícolas dos EUA". O Ministério do Comércio da China diz ainda esperar que os EUA implementem o que foi acordado na reunião entre os dois chefes de Estado dos países, além de afirmar que "tem a confiança em implementar os compromissos para criar as condições necessárias por cooperação na área agrícola entre os dois países".