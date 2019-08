Corinthians se reapresenta após clássico e direção veta trio emprestado ao Goiás

05/08/2019 | 19:39



O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e iniciou a preparação de olho na partida em casa contra o Goiás, nesta quarta, na Arena Corinthians, em duelo adiado da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares ficaram na academia, enquanto que os reservas foram a campo.

Matheus Jesus, Mateus Vital e Everaldo, que entraram no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, no último domingo, participaram normalmente da atividade com bola. Enquanto a equipe treinava, a diretoria informou que vetará a participação dos atletas que estão emprestados ao Goiás: o zagueiro Yago e os meias Giovanni Augusto e Marlone.

A partida contra o Goiás era para ter acontecido em 1.º de junho, antes da parada para a Copa América. Mas foi adiada pela CBF por causa do calendário. O duelo ocorreria no final de semana, entre um jogo da Copa Sul-Americana, na quinta-feira, contra o Deportivo Lara, na Venezuela, e outro na terça, pela Copa do Brasil, contra o Flamengo. Como não haveria tempo para recuperação dos jogadores, o confronto foi remarcado.

O Goiás vem de goleada sofrida para o Santos por 6 a 1 no domingo, em Santos, em um resultado que causou a demissão do treinador Claudinei Oliveira - Ney Franco é o mais cotado para substituí-lo.

O técnico Fábio Carille não deu pistas da formação corintiana para a partida, mas a tendência é que o time entre com força máxima. Uma provável escalação terá: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso (Matheus Jesus) e Sornoza (Mateus Vital); Clayson, Vagner Love e Pedrinho.

Uma vitória é importante para colocar o time na parte de cima da tabela de classificação. Atualmente o Corinthians ocupa a sétima posição, com 20 pontos. Se vencer, pode ganhar duas colocações, ultrapassando o Internacional e o São Paulo.