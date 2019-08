Angelina Jolie está muito orgulhosa do filho mais velho, que vai cursar universidade sul-coreana

05/08/2019 | 19:11



Angelina Jolie está muito orgulhosa de Maddox, o mais velho de seus seis filhos, de acordo com a revista People. O garoto, que está prestes a completar 18 anos de idade, entrou na universidade Yonsei, na Coréia do Sul, para estudar bioquímica. Maddox é nascido na Ásia, mais especificamente no Camboja, onde viveu até ser adotado pela atriz, em 2002. A revista conta ainda que as aulas começam já em agosto, e que Angelina irá viajar à Coréia com seu mais velho para ajudá-lo a se ambientar.

Enquanto não vai, ela foi clicada com três filhos, Shiloh, Vivienne e Knox, em uma visita a um pet shop, em Los Angeles, dia 2 de agosto.

Shiloh foi clicada com uma caminha de cachorro, enquanto seus irmãos foram a uma loja de roupas.

Sempre discreta, Jolie apostou em um vestido preto de alcinha com bolsa e óculos no mesmo tom.