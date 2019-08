Maisa Silva fala sobre casamento: - Tenho que namorar com essa intenção!

05/08/2019 | 19:11



Maisa Silva marcou no Programa Silvio Santos para participar do quadro Talento Infantil. E logo no começo da atração, o veterano da TV logo fez perguntas para a apresentadora, após ela mostrar para a plateia, qual foi o look escolhido para a ocasião - já que ela aparece usando saltos altos:

- Por que você com 17 anos tá usando esse salto alto, esse tipo de roupa... por quê? Você está à procura de casar, arranjar um namorado?

Ela, então, responde:

- Não, eu já namoro! (...) Eu namoro há quase dois anos já, diz ela, que está com Nicholas Arashiro.

Daí, Silvio Santos pergunta:

- E você acha que esse namoro seu, com o seu namorado, é capaz que vocês dois se casem?

E Maisa diz:

- Eu espero, né? Eu tenho que namorar com essa intenção!

O apresentador ainda questiona se o namorado de Maisa já falou com ela sobre casamento e, após pensar um pouco, a menina diz:

- Fala, né? Eu falo: deixa lá pra frente!