Luchelle Furtado



05/08/2019 | 18:18

Muitos viajantes brasileiros se surpreendem com as diferenças culturais, naturais, religiosas, gastronômicas e turísticas de outros países. Explorar essa diversidade pode ser uma experiência incrível e inesquecível. Na galeria, veja alguns dos países mais exóticos do mundo:

20 destinos mais exóticos do mundo