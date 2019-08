Maju Coutinho deve substituir Dony De Nuccio no Jornal Hoje

05/08/2019 | 18:11



Após a saída abrupta de Dony De Nuccio da TV Globo, com a revelação de que o jornalista havia feito parcerias com um banco, algo que fere o código de ética da emissora, sua posição está vaga no Jornal Hoje. Porém, parece que já temos um nome para substituí-lo no telejornal: Maju Coutinho!

Pois é, segundo informações da colunista Keila Jimenez, o nome da jornalista é o sussurro mais forte nos bastidores da Globo e ela apresentaria a atração ao lado de Sandra Annenberg - algo inédito, já que duas mulheres comandariam o jornal vespertino. De acordo com Keila, o time de âncoras masculinos está escasso e a simpatia de Maju, que já apresentou o Jornal Nacional, também serviu como algo positivo, para diminuir o trauma da saída de Dony.

Bem legal, né?

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria da TV Globo informou que não há definição ainda.