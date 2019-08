Michelle Loreto, apresentadora do Bem Estar, foi mordida por sua cachorra: - Levei 20 pontos no rosto

05/08/2019 | 18:10



Após a tensa situação de Daniela Escobar, que quase teve que amputar a mão ao sofrer uma mordida de seu gato, o Bem Estar da TV Globo abordou justamente esse assunto: mordidas de pets. Com isso, a apresentadora, Michelle Loreto, revelou aos telespectadores que ela mesma passou por uma situação assim, após ser mordida por sua cachorrinha:

- Eu nunca falei isso em público. Essa foto aí [que você vê logo acima] foi mais ou menos uns cinco dias depois que eu fui mordida pela minha cachorrinha. E eu levei 20 pontos no rosto. Ela tava dormindo, eu fui dar um beijinho nela e aí ela se assustou. No momento que tudo isso aconteceu eu tive a frieza de ir lavar o rosto e também a mão - que eu levei três pontos aqui no dedo - e fiquei lavando abundantemente o rosto com água corrente, sabão. E aí eu fui procurar ajuda médica.

Ela continua:

- Quando eu cheguei ao hospital uma das coisas que os médicos me disseram foi justamente isso: que bom que você lavou, porque isso protegeu. Como foi no rosto, se eu pegasse uma infecção, essa marca poderia ter ficado muito feia. E ter lavado me salvou bastante.

Tenso, né?