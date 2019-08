‘Pela Janela’ abre agenda do Pontos MIS

Luís Felipe Soares



06/08/2019 | 07:40



O longa-metragem Pela Janela (2018) inicia a programação deste mês do projeto Pontos MIS em São Caetano. Com entrada gratuita, a sessão está agendada para hoje à noite, a partir das 19h30, no Teatro Santos Dumont (Avenida Goiás, 1.111). A classificação etária é de 10 anos.

A diretora Caroline Leone apresenta a vida da operária Rosália (papel de Magali Biff), que acaba demitida da fábrica onde trabalha. Ela tem a companhia do irmão em viagem de carro para Buenos Aires, na Argentina, refletindo sobre as mudanças na vida e conhecendo novas realidades.

A ação do Pontos MIS tem objetivo de promover a formação de público e a circulação de obras do cinema pelo Estado de São Paulo por meio de parceria entre prefeituras e o MIS (Museu da Imagem e do Som). As sessões ocorrem nas terças-feiras, sempre no mesmo horário. Na agenda do projeto para agosto, o teatro ainda abrirá as portas para os filme A Cidade Onde Envelheço (dia 13), Apneia (dia 20) e do documentário Raul – O Início, o Fim e o Meio (dia 27).