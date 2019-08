‘Caros Ouvintes’ volta em cartaz no Teatro Renaissance

Miriam Gimenes



06/08/2019 | 07:39



Com nove prêmios e cerca de 70 mil espectadores no currículo, a comédia Caros Amigos – que teve sua estreia em 2014 – voltou em cartaz no Teatro Renaissance (Alameda Santos, 2.233), em São Paulo. O texto e a direção são de Otávio Martins.

O elenco, formado por Dalton Vigh, Fernando Pavão, Agnes Zuliani, Natállia Rodrigues, entre outros, fala sobre o começo das telenovelas, sob o ponto de vista dos atores que faziam sucesso nas radionovelas.

É que na década de 1960, quando os aparelhos de televisão começaram a fazer parte das casas brasileiras, o público passou a prestar atenção na imagem dos artistas. Assim, muitos atores que faziam sucesso no rádio e eram tido como galãs começaram a temer a TV, o que rende boas cenas.

O espetáculo será apresentado de sexta e sábados, às 21h, e aos domingos, às 18h, até 29 de setembro. Os ingressos custam R$ 100 (R$ 50 meia), à venda em www.ingressorapido.com.br.