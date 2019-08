Cinema com muito som

Luís Felipe Soares



06/08/2019 | 07:35



A conexão entre cinema e música não é uma coisa nova. As duas linguagens sempre estiveram próximas desde os primórdios – principalmente a história da sétima arte, cujas primeiras sessões eram acompanhadas por trilha sonora tocada ao vivo – e continuam a evoluir. Colocar cantores e bandas nas telonas em produções especiais ajuda a lotar salas e a torná-los ainda mais conhecidos, além de pôr em xeque sua popularidade. Essas exibições contam com lugar de destaque na agenda dos fãs, com o desafio de encontrar espaço na preferência do público comum. Seja como for, as redes de exibição cinematográfica já conhecem o potencial dessas obras e não param de trazer novidades.

É reunindo novidades de diversas vertentes que se inicia nesta semana o Palco Cinemark, projeto que expande o catálogo de conteúdo do gênero nas salas. Nada de musicais como O Mágico de Oz (1939), Cantando na Chuva (1952), A Noviça Rebelde (1965), Chicago (2002) e O Rei do Show (2017). São shows especiais, documentários e cinebiografias – que mesclam realidade e boa dose de ficção – sobre artistas antigos e contemporâneos, com opções para jovens, adultos e abertura para que representantes das faixas etárias assistam a seus preferidos.

A abertura da agenda espalhada pelo segundo semestre fica por conta de BTS Bring The Soul: The Movie, que explora os bastidores do grupo sul-coreano BTS, maior ícone do chamado k-pop da atualidade. É o terceiro filme sobre os sete rapazes que cantam, dançam e levam os fãs, principalmente as adolescentes, à loucura. Momentos no palco durante a Love Yourself Tour que passou por Estados Unidos e Europa e conversas particulares fazem parte do material.

O documentário entra em cartaz amanhã, às 19h, tendo cópias legendadas espalhadas em salas de complexos em Santo André, São Bernardo e São Caetano. As exibições seguem até domingo, em diversos horários (www.cinemark.com.br), com os ingressos tendo preços convencionais, de acordo com os dias e horários. A classificação é livre.

Madonna – The Breakfast Club estreia no dia 16, mesma data na qual a norte-americana completa 61 anos. Trata-se de cinebiografia que junta informações e depoimentos de envolvidos que estiveram com a icônica cantora antes de chegar ao estrelato, ainda como a baterista do grupo The Breakfast Club, que arriscava vocais em algumas canções. Encenações de certas situações colocam a atriz Jamie Auld como a protagonista. As entradas ainda não estão à venda.

Os sons de The Cure, Rush e da obra de Roger Waters completam a lista de atrações (veja mais ao lado), prontos para agitar as salas com o volume no máximo.

PROGRAMAÇÃO (SHOW ESPECIAIS, DOCUMENTÁRIOS E CINEBIOGRAFIAS)

BTS BRING THE SOUL

– THE MOVIE

Estreia: amanhã

MADONNA –

THE BREAKFAST CLUB

Estreia: dia 16

THE CURE –

LIVE IN HYDE PARK

Estreia: dia 29

n K-12 –

MELANIE MARTINEZ

Estreia: 5 de setembro

RUSH – CINEMA

STRANGIATO 2019

Estreia: 12 de setembro

ROGER WATERS –

US + THEM

Estreia: 12 de outubro