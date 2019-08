Do Dgabc.com.br



05/08/2019 | 16:35



O tempo segue estável no Grande ABC nesta terça-feira (6). O dia começa com névoa em alguns pontos, mas ao longo do dia o Sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva.

Os ventos estarão fracos a moderados, e as temperaturas seguem amenas com elevação gradual, com máxima prevista de 22°C . A temperatura mínima, que deverá ocorrer na madrugada, pode ficar abaixo dos 10°C.