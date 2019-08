Com retornos de Patrick e Nico López, Odair define Inter em treino fechado no Rio

05/08/2019 | 16:08



O elenco colorado fez na manhã desta segunda-feira, no Rio, no campo da Escola de Educação Física do Exército, na Urca, o seu último treino na capital fluminense visando o duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na quarta, às 21h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão. As principais novidades da atividade foram as presenças do meio-campista Patrick e do atacante Nico López, que haviam sido preservados do treinamento do último domingo.

A equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann permaneceu no Rio depois de ter sido derrotada por 2 a 1 pelo Fluminense, no último sábado, no Maracanã, quando o treinador escalou uma formação considerada reserva no confronto do Brasileirão e poupou os titulares visando o embate de quarta em Belo Horizonte.

Para esta partida de ida do mata-mata, o Inter não terá o meia D'Alessandro, suspenso por ter sido expulso no jogo de volta das quartas de final, contra o Palmeiras, no Beira-Rio, assim como não sabe se poderá contar com o volante Rodrigo Lindoso. O jogador se lesionou na semana passada na vitória por 2 a 0 sobre o Nacional, do Uruguai, na capital gaúcha, onde o time da casa garantiu classificação às quartas de final da Copa Libertadores.

Hellmann fechou o treinamento desta segunda-feira e aproveitou para testar a formação que deverá escalar nesta quarta. Como sequer viajou ao Rio e ficou realizando seu processo recuperação em Porto Alegre, Lindoso dificilmente começará o duelo ou será utilizado no Mineirão, onde deverá dar lugar a Rithely.

A maior dúvida da escalação é saber quem será o substituto de D'Alessandro. Nonato seria uma opção provável para começar o jogo, mas Sarrafiore também briga pela vaga se o treinador optar por manter a formação com quatro homens de meio-campo. Já se escolher por um terceiro atacante, Rafael Sobis, Wellington Silva e Guilherme Parede são as suas alternativas para entrar no lugar do ídolo argentino.

Um provável formação do Inter para quarta-feira teria Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rithely, Edenilson, Patrick e Nonato (Sarrafiore); Nico López e Paolo Guerrero.

A preparação colocada para o confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil será finalizada na tarde desta terça-feira, na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG. Depois do duelo no Mineirão, a partida de volta com o Cruzeiro ocorrerá apenas no dia 4 de setembro, no Beira-Rio.