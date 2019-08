Após tratamento contra esclerose múltipla, Selma Blair curte dia na piscina: Feliz

05/08/2019 | 16:11



Após revelar ter sido diagnosticada com a esclerose múltipla, Selma Blair tem falado abertamente sobre a doença e usa suas redes sociais para não só falar sobre os tratamentos que faz, como também para explicar as consequências negativas ao ter que lidar com os problemas de saúde.

Após seu mais recente tratamento, a atriz apareceu careca e não tem medo de exibir seu novo visual. Ao mostrar que estava curtindo o último domingo, dia 4, na piscina, ela não só posou de biquíni, como também indicou na legenda que estava aproveitando a companhia de seu filho:

Domingo. Obrigada. (...) Mãe feliz. Abraços a todos vocês, escreveu.

Diversos famosos apoiaram a atriz, como Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy:

Parecendo a guerreira glamourosa que você é... super-heroína.

Já Miley Cyrus, disse:

Tão linda.

Selma revelou o diagnóstico de esclerose múltipla em outubro de 2018. A doença, degenerativa, causa lesões nos músculos do corpo.