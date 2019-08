Isabeli Fontana faz revelação sobre o primeiro encontro com Di Ferrero: - Senti um choque

05/08/2019 | 16:11



A noite do último domingo, dia 4, foi de emoção para Di Ferrero! Isso porque, ao participar do Domingão do Faustão, o cantor foi surpreendido ao descobrir que iria participar do Arquivo Confidencial.

Para quem não sabe, este quadro reúne depoimentos de amigos e familiares do convidado da vez e, no caso de Di Ferrero, contou com a presença de Isabeli Fontana, esposa do cantor. A modelo se derreteu ao contar como foi o primeiro encontro do casal.

- No dia em que a gente foi se conhecer, quando ele entrou pela porta, eu pensei: Meu Deus, o que eu estou fazendo, ele é um menino. De repente eu coloquei a mão na mesa e ele colocou a mão em cima. Fiquei tensa. Senti um choque, que achava que era impossível. Eu já li vários livros de romance que dizem sobre sentir esse choque. Nesse dia confirmou que o tal do choque existe. Ele é especial. Meu melhor amigo, melhor amante. Uma mistura de tudo, destacou a modelo.

Emocionado, Di retribui o carinho da amada ao dizer:

- Você vê que sorte que eu tenho? No dia do encontro eu ainda cheguei duas horas atrasado. Mas o choque foi matador e foi um choque mesmo. Eu te amo, meu amor. A gente está junto nessa.

Com os olhos marejados, a modelo ainda ressaltou:

- Você sabe o quanto é importante pra mim e o quanto traz leveza para a minha vida.

Muito fofos, né? Porém, não foi só nesse momento que o cantor se emocionou. Além da amada, a mãe de Di também surgiu para relembrar o início da carreira do filho, explicando que sempre conversou com ele sobre as dificuldades presentes.

- Eu falava com ele: Filho, eu estou tentando que você entenda que não é fácil você seguir esse caminho da música, milhares de pessoas tentam, vão à luta e um consegue. Ele olhou pra mim e disse: Mas por que eu não posso ser esse um? A primeira música que ouvi foi Razões e Emoções e fiquei muito emocionada ao ver a satisfação dele, lembrou.

Sempre com os pés no chão, Di reforçou que não desistir do sonho é fundamental:

- É uma carreira que exige muito e você precisa estar muito centrado. A gente é consumido por um momento na vida que todo mundo vai falar: É muito difícil, não vai. Temos que transformar isso em uma gasolina para a gente conseguir realizar um sonho, concluiu.