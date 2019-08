Prefeitura libera operação de linhas intermunicipais no Corredor João Firmino

Do Dgabc.com.br



05/08/2019 | 15:20



A Prefeitura de São Bernardo liberou, nesta segunda-feira (5), a operação de quatro linhas intermunicipais na faixa exclusiva do Corredor João Firmino, no bairro Assunção. A mudança visa proporcionar mais eficiência à operação do transporte coletivo que circula pela região, garantindo assim, mais fluidez ao trânsito das avenidas João Firmino e Frei Gaspar. A ação foi acompanhada pelo presidente da ETC (Empresa de Transporte Coletivo), Ademir Silvestre, e pelo secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador.



Com a medida, os ônibus metropolitanos, que até a última semana circulavam no viário comum, passarão a realizar embarque e desembarque nos pontos de parada à esquerda destas vias, localizados no canteiro central do corredor. A alteração beneficiará cerca de 6 mil passageiros das linhas intermunicipais 156, 156 BI1, 156 VP1 e 255, todas responsáveis por fazer o itinerário entre São Bernardo e Diadema.



“Após um ano de operação assistida, removemos nesta segunda-feira o último abrigo de ponto de ônibus à direita do Corredor João Firmino. Agora, todas as linhas municipais e intermunicipais irão circular pela faixa exclusiva. Importante lembrar que esse processo foi mais demorado porque a gestão passada não programou, nem notificou, a empresa que opera essas linhas intermunicipais sobre a necessidade de ter porta dos dois lados do ônibus, problema este que solucionamos após exigirmos a mudança junto EMTU, responsável pelo serviço”, destacou o prefeito Orlando Morando.



FLUIDEZ – Inaugurado em junho de 2018, o Corredor João Firmino possui 2,6 quilômetros de extensão, com canteiro central para embarque e desembarque à esquerda, ciclovia, novos abrigos para passageiros, sinalização e acessibilidade. Atualmente, o viário é passagem obrigatória para 7 linhas municipais e 4 intermunicipais, proporcionando maior fluidez para cerca de 46 mil passageiros do transporte coletivo da cidade.



USUÁRIOS – Caso da auxiliar de limpeza Adileide Fernandes, 50 anos, que diz ter diminuído em média dez minutos o tempo de deslocamento entre sua casa e trabalho. “Desde a inauguração do corredor, nunca vi o ônibus ficar parado na João Firmino. É muito mais rápido e prático”.



A circulação de ônibus no Corredor João Firmino é exclusiva de segunda à sexta-feira no horário de pico da manhã, das 6h às 9h, e no fim da tarde, das 17h às 20h.