Luana Piovani conta que filhos conhecerão Anitta em viagem com Pedro Scooby: Me preparando

05/08/2019 | 15:11



Luana Piovani revelou, no final de semana de sábado, dia 3, que seus três filhos, Dom, de 7 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de dois anos de idade, irão viajar com o pai, o surfista Pedro Scooby, para a Califórnia, nos Estados Unidos!

Acontece que Anitta, a atual namorada do ex de Piovani, irá se apresentar na cidade no dia 10 de agosto.

Os fãs de Luana logo ligaram os pontinhos, e comentaram no Instagram da loira sobre o assunto. Um deles escreveu:

Imagina a surra de stories na Califórnia com a Anitta e família feliz. Preguiça.

Ela - que não tem papas na língua - respondeu:

Já pensei mil vezes e tô me preparando. A vida é mesmo assim e tudo tem dois lados, bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem filhos.

Em outro comentário ela confirmou que os três conhecerão a nova escolhida do pai: Vão sim.