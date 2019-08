Doria critica trocas no comando da Apex

05/08/2019 | 15:06



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou nesta segunda-feira, 5, as mudanças recentes no comando da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex). Dois presidentes da Apex foram trocados no período de sete meses do governo Jair Bolsonaro.

O tucano tratou do assunto na fala de abertura de uma coletiva de imprensa em Pequim, para onde viajou com uma missão empresarial para tentar encontrar investidores para estatais e projetos em São Paulo. Ele comparou o órgão de fomento à exportação do governo federal com a InvestSP - Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. O governo estadual firmou um acordo entre a InvestSP e o Banco da China.

"A Apex sofreu em 7 meses duas alterações de direção. Isso cria instabilidade em uma agência de promoção internacional. Inspirado nisso, criamos um novo modelo (na InvestSP) com mais autonomia política e financeira", afirmou o governador.

A Apex já teve três presidentes diferentes desde o começo do ano. Em abril, o atual presidente, o contra-almirante da Marinha Sergio Ricardo Segovia tomou posse e demitiu dois diretores da gestão corporativa do órgão. Antes de deixar o cargo após três meses de gestão, o presidente anterior, Mário Vilalva, afirmou que havia sido alvo de "sabotagens" dentro do órgão e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cuja pasta é responsável pela Apex. Antes de Vivalva, a Apex foi comandada por Alex Carreiro por dez dias. A agência tem a atribuição de promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para o País.

A declaração na China foi mais um sinal do descolamento de Doria do presidente Jair Bolsonaro, a quem apoiou na campanha, quando lançou o slogan Bolsodoria. Na semana passada, o tucano surpreendeu ao dizer que nunca teve alinhamento com o presidente e criticar a fala de Bolsonaro sobre a morte do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

O acordo com o Banco da China prevê a criação de um escritório da InvestSP em Xangai, que será inaugurado nesta sexta-feira, e tem o objetivo de promover uma troca de informações, dados e tendências sobre São Paulo e China, permitindo que as empresas dos dois lados tenham acesso de forma mais simples sobre o ambiente de negócios nas duas regiões. / COLABOROU VINÍCIUS PASSARELLI

*O repórter viajou a convite da InvestSP