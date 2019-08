Mostra ‘File 2019’ entra em última semana de visitas

Miriam Gimenes



06/08/2019 | 07:06



Termina nesta semana as atividades do File (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica), considerado o maior evento de arte e tecnologia da América Latina. A edição deste ano encerra visitação no domingo, no Centro Cultural Fiesp (Av. Paulista, 1.313), em São Paulo.

Instalações hi-tech marcam as atrações. Arte, tecnologia e interatividade são elementos presentes no acervo. Não faltam experimentações com sons, luzes e imagens, além da presença de realidade virtual.

O festival fica aberto de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 20h, com entrada gratuita. Segundo a organização, cerca de 1.000 pessoas visitam a mostra diariamente.