Carolina Dieckmann faz show em SP

A atriz Carolina Dieckmann está acostumada a aparecer para o público nas telas de televisão e, por vezes, no cinema ou teatro. Mas hoje ela sai de sua zona de conforto e aparece em nova versão: a de cantora. É que, a partir das 21h, ela fará um show, o Karolkê, em parceria com o músico Feyjão, no Teatro Porto Seguro, em São Paulo.

“É para ser um encontro feliz, onde vamos cantar músicas que fazem parte de nossas vidas. Tivemos a preocupação de montar um repertório com canções marcantes, que todos possam cantar. O show reflete um pouco sobre os últimos 30 anos da nossa cultura, com músicas que façam de nós e o público um coro só. Eu, ao lado de um músico experiente como o Feyjão, tocaremos juntos essas canções, utilizando novos instrumentos, como surdo, escaleta, guitarra e ukulelê. Cantar e tocar ao mesmo tempo são grande desafio, mas estou feliz de mostrar minhas paixões, fazer coisas que tenho vontade e ter coragem de fazer e ser feliz”, diz Carolina.

Entre as músicas escolhidas para presentear o público estão É Tão Lindo (Roberto Carlos), Vamos Fugir (Gilberto Gil/Liminha), É o Amor (Zezé Di Camargo/Luciano), Fogo e Paixão (Rose Marie/Wando), Eu Amo Você (Cassiano/Silvio Rochael), todas em acordes redesenhados de forma criativa e divertida.

O espetáculo é produzido por Léo Fuchs e a direção musical, assinada pelo instrumentista e arranjador Pretinho da Serrinha, ambos parceiros de Carolina em sua última peça teatral, Tryo Elétryco, sucesso em 2017.



Karolkê – Show. No Teatro Porto Seguro – Al. Barão de Piracicaba, 740. Hoje, às 21h. Ingressos: de R$ 80 a R$ 100, à venda no local ou em www.tudus.com.br.